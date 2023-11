Aparte: surge mais um partido no país; já tem paraibano de olho

Os entendimentos para a fusão do PTB com o Patriota devem dar origem a uma nova legenda de perfil claramente de direita, com o provável nome de Mais Brasil.

O partido deverá ser o destino de integrantes do PL que estão insatisfeitos com os rumos da sigla.

O Mais Brasil deverá optar pelo número 25, que se tornou disponível após a fusão entre o Democratas e o PSL.

Além dos atuais membros das bancadas do PTB e do Patriota, já há outros deputados conversando para fazer parte do futuro Mais Brasil.

Entre eles, conforme o ´Estadão´, está o deputado federal paraibano Cabo Gilberto (PL-PB).

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

