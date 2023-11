Vice-presidente do PL acredita numa união entre seu grupo e o grupo de Nilvan

O vice-presidente do PL de João Pessoa, vereador Carlão acredita que até abril, o seu grupo e o grupo do Triunvirato (Nilvan Ferreira, Wallber Virgolino, Cabo Gilberto) se unam para disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições de 2024.

Carlão disse que não perdeu a esperança e se diz confiante no projeto da direita conservadora na capital paraibana.

“O projeto do PL com Marcelo Queiroga candidato a prefeito é um e o projeto do Triunvirato é outro, agora os dois caminham para um mesmo lugar, que é manter uma forte candidatura da direita conservadora, mas eu ainda continuo com a mesma ideia e o mesmo projeto de juntos contribuirmos com a vitória da direita conservadora em João Pessoa”, disse.

Indagado qual nome ele defende : se o de Nilvan Ferreira ou de Marcelo Queiroga, o vereador disse que não podia destacar quem porque estaria afastando os grupos e que seu posicionamento é pelo diálogo.

Segundo ele, se a escolha pode ir até abril, então vai continuar lutando pela unidade da força conservadora até lá.

“O fortalecimento de uma candidatuira de direita conservadora é mais importante que um nome ou outro. A gente tem que entender que as ideias que esse conservadorismo representa, é muito maior que os próprios candidatos, é muito maior, inclusive, que o próprio Bolsonaro e os valores que a gente defende são em cima desses valores que eu vou sustentar essa união”, atestou.