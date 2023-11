Presidente da CMJP comenta que abandono do centro de João Pessoa propicia arrombamentos

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho (Avante) denunciou que a Casa Legislativa foi mais uma vez alvo dos criminosos, que arrombaram gabinetes e levaram equipamentos eletrônicos.

A CAIXA que é vizinha a Câmara Municipal também foi arrombada e os bandidos conseguiram levar cinco aparelhos de ar condicionado.

O presidente credita os constantes arrombamentos e assaltos não à falta de segurança, mas à falta de movimento que há no Centro da Cidade, que após às 18 horas fica no completo abandono, vazio, com pouca transitação de carros e pessoas, até porque muitas casas comerciais foram fechadas.

“A Câmara não está imune a isso. Já são vários delitos que aconteceram nesta Casa, por incrível que pareça nesse final de semana houve novo arrombamento de três gabinetes. Já entramos em contato com a secretaria de segurança, prestamos queixa porque no mês passado também roubaram um ar condicionado, mesmo com segurança, alarmes e câmeras não estamos livre de uma situação desse tipo”, disse.

Segundo ele, o Centro de João Pessoa está precisando de um policiamento ostensivo é importante que se faça essa reivindicação para coibir as constantes invasões de criminosos.

Durante a sessão desta terça-feira (07), o presidente Dinho anunciou a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de discutir e votar, com urgência, uma atualização de todo o arcabouço legal referente ao Centro Histórico de João Pessoa.

“A Câmara assumiu um protagonismo importante, nas últimas semanas, voltado para a busca de soluções para salvar o centro comercial da nossa cidade. Lançamos uma semente com um plano de ação entregue à Fecomércio e à CDL, ouvimos os empresários, e pautamos uma sessão especial para discutir as questões legais que têm levado o Iphaep a vetar diversos empreendimentos no Centro” , destacou.