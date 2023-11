“A ascensão desses nomes vem contribuir muito para a cidade”, afirmou o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), ao afirmar que até o fim desta semana será concluída a reforma administrativa no seu secretariado.

Em entrevista coletiva de imprensa, o gestor afirmou que há muitas expectativas sobre essa reformulação e citou nomes como o de Tâmela Fama, no Desenvolvimento Econômico, Ronaldinho Cunha Lima, na Cultura, e Vitor Ribeiro, na Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), como exemplos de capacitação para os cargos.

Confira na íntegra a entrevista com o gestor em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

