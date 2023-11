Colunista comenta cutucadas do presidente da Câmara no prefeito Bruno

O vereador-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso, ainda ´apegado´ ao Republicanos, escolheu um momento crítico para a gestão seu correligionário Bruno Cunha Lima – como será possível verificar mais abaixo nesta edição – para instigar o prefeito campinense.

Subitamente, por intermédio das redes sociais, Marinaldo decidiu fazer uma louvação pública à gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), cuja participação ou não no pleito que se avizinha, como protagonista, poderá regular o grau de dificuldade (e de sucesso) para o seu sucessor viabilizar a reeleição.

Marinaldo, que conhece quase de berço o temperamento e as reações de Bruno, entendeu de destacar demandas que fez ao ex-prefeito e o encaminhamento dado por ele para as suas demandas.

O presidente da Câmara foi além e optou com sonorizar a sua evidente ´afronta´ político-eleitoral.

E fez uso da música ´Luz Divina´, cantada pelo ´rei´ Roberto Carlos.

A pura e simples leitura de alguns versos atestam as intenções explicitas – e ainda inexplicáveis, pelo menos na dimensão pública – do vereador-mor.

Eis alguns versos da música escolhida por Marinaldo: “Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir/ Sol que brilha à noite e a qualquer hora me fazendo sorrir/ Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz (…) Raio duradouro que orienta o navegante perdido/ Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos (…) Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

Aparte: maioria ruindo em Campina Grande (paraibaonline.com.br)