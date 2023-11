CMJP aprova projeto que proíbe participação de crianças em movimentos da comunidade LGBTQIA+

Causou polêmica, mas acabou sendo aprovado por maioria de votos, durante a sessão desta terça-feira (07), na Câmara Municipal de João Pessoa, o projeto de lei do vereador Tarcísio jardim ( PP), que proíbe, no âmbito do município de João Pessoa, a participação de crianças em paradas gays e eventos similares, realizados pela comunidade LGBTQIA+ .

O parlamentar cita que originalmente o evento visa a conscientização da população para bandeiras ideológicas. Ainda de acordo com a matéria, o não cumprimento da determinação, pelas empresas organizadoras dos eventos, gera advertência em primeira infração e multa de até 1.000 UFIR/JP (Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa), em caso de reincidência.

A matéria recebeu voto contrário do vereador Marcos Henriques (PT) e a abstenção do vereador Junio Leandro (PDT).

Junio Leandro disse ser de suma importância, que todos protejam as crianças de certos atos, que ele denominou de infecção ideológica sexual, que tentam fazer usando figuras inocentes para causar um clamor social de pautas que não tem nada a ver com crianças.

“A criança tem que se preocupar em ser criança, em estudar, em brincar e estar na presença de sua família, no convívio familiar, dentro de suas residências. Não devem estar em manifestação sexual que muitas vezes extrapola os limites do que a população quer ver. Aqui a gente defende as diferenças e as minorias, mas não podemos misturar criança com pauta de adulto. Espero que esse projeto seja sancionado, para que em João Pessoa, as crianças estejam livres dessa influência ruim de sexualidade quando não têm idade suficiente para isso”, defendeu o autor da matéria.