Cida Ramos: “O PT já está em campanha, não importa o nome”

A deputada estadual Cida Ramos (PT) disse em entrevista que o Partido dos Trabalhadores tem realizado diversas reuniões com a população com o objetivo de fortalecer o projeto para as eleições de 2024 e resgatar as necessidades das pessoas.

Ela afirmou que a legenda ainda não definiu o nome que vai disputar a Prefeitura da capital, mas garantiu que a campanha já começou.

“O momento é de cada um armar seu time. O que eu posso afirmar é que nós do PT estamos nos organizando com muita força e vontade de realizar o bom debate”, disse.

Cida garantiu que o partido deve apresentar o nome em janeiro e até lá está preparando a sua militância.

“O PT já está em campanha, não importa o nome”, colocou.