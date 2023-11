Vereadora que teve mandato cassado publica nota nas redes sociais

Após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba de cassação de quatro vereadores na Câmara Municipal de Campina Grande, uma das parlamentares que teve seu mandato cassado, Carol Gomes, publicou uma nota em seu Instagram.

Na nota, a parlamentar diz que se sente tranquila e sabe que cumpriu todas as exigências legais durante o pleito, ressaltando os votos que recebeu na Rainha da Borborema.

Ela mencionou a decisão da Justiça, que alega que o Pros teria violado a cota de gênero obrigatória. Também questiona como uma decisão que visa ampliar a participação feminina na política pode cassar o mandato de uma mulher.

A vereadora ainda diz que é fundamental “respeitar a soberania popular e o lugar conquistado por uma mulher”. Ela finaliza a nota alegando que está tranquila em relação aos seus atos.

Leia abaixo a nota na íntegra:

Em atenção ao apoio e carinho de todos os amigos, venho trazer algumas informações sobre a decisão que anulou os votos dos candidatos a vereador pelo partido PROS nas eleições de 2020.

Fui eleita vereadora de Campina Grande com 2392 votos e me orgulho de representar as mulheres no Parlamento Municipal. Estou na política por vocação, pois foi a política da saúde pública que me levou à política partidária, ensinando-me a valorizar as pessoas e a ter empatia pelo próximo.

Sinto-me tranquila, pois sei que cumpri todas as exigências legais e não me desviei do que está previsto em lei. Não houve qualquer irregularidade em minha campanha e no processo de conquista dos milhares de votos que obtive.

De acordo com a decisão da Justiça Eleitoral, o PROS teria violado uma regra que obriga cada partido a lançar, no mínimo, 30% de candidaturas de mulheres. No entanto, se a regra existe para estimular a conquista de espaço para as mulheres na política, como cassar o mandato de uma mulher que, com muito esforço, conseguiu vencer as eleições?

O caminho da política para as mulheres nunca foi fácil. Estou aqui por mérito próprio, fruto de muito esforço, dedicação e direção divina. Meu mandato é um reflexo do meu empenho e respeito por todos que me elegeram, e a mais expressiva manifestação da ação de Deus através da minha vida, pois toda minha atuação parlamentar sempre buscou proporcionar melhorias para quem precisa e o bem-estar de toda a nossa população.

É preciso respeitar a soberania popular e o lugar conquistado por uma mulher. É preciso respeitar as posições ocupadas através do voto popular e democrático. Estou tranquila e com o coração em paz. Contudo, nada é mais reconfortante do que saber que há um Deus que tudo vê e sonda meu coração, me dando a convicção da lisura dos meus atos.

Para nós mulheres, a jornada é sempre mais difícil, sabemos disso. Mas tudo o que realizo na minha vida é baseado nas minhas experiências, no meu contato com o povo e no meu compromisso com o outro, tudo pautado na ética e na humanização.

Também lembro o pleito de 2022, onde fui candidata a Deputada Federal, conseguindo 22417 votos válidos, em mais uma campanha limpa e de princípios, pois sempre acreditei na política por acreditar nas pessoas.

Confio em Deus, em Nossa Senhora, e vou continuar buscando a Justiça pelos caminhos legais, para que a vontade soberana do povo seja respeitada e a Democracia prevaleça.

Sou privilegiada por ter uma família que me ama, me apoia e me conhece verdadeiramente. Sou grata aos campinenses que me escolheram nas urnas para representá-los na Câmara.

Agradeço mais uma vez, de coração, por todas as demonstrações de respeito, apoio e carinho que tenho recebido ao longo desse processo.

O mandato me deu condições de fazer muito por Campina, mas não será a falta dele que me impedirá de continuar ajudando minha gente, defendendo as causas em que acredito, contribuindo para a melhoria da vida de todos os cidadãos de nossa cidade e atuando no combate às distorções e injustiças sociais, especialmente no que diz respeito às mulheres. Meu trabalho em prol das pessoas continuará ainda mais forte, não vou parar um dia sequer de trabalhar e contribuir com minha cidade, como sempre fiz.

Com a consciência absolutamente tranquila e sabendo que nada de errado foi feito, me orgulho da mulher que sou, da parlamentar atuante e de todas as contribuições que fiz a favor do povo.

Minha fé em Deus segue inabalada e a Ele confio o meu destino.

Atenciosamente,

Carol Gomes