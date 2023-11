Vereador do PDT ameaça deixar partido por se sentir desprestigiado pela nova direção

O vereador Junior Leandro, o único representante do PDT na Câmara Municipal de João Pessoa, ameaça deixar a legenda por se sentir desprezado pela nova diretoria partidária. Segundo ele, não houve uma conversa mais apurada com ele, vai só esperar janela partidária para mudar de partido

.Vale salientar que o vereador é presidente municipal do PDT em João Pessoa e se disse inseguro sobre a sua permanência no cargo diante dos fatos ocorridos com a direção estadual do PDT, que está nas mãos do governador João Azevedo (PSB).

“Essa incerteza acaba prejudicando o processo eleitoral do ano que vem e até minha manutenção na Câmara e de outras lideranças, que estão esperando essa definição. Isso tem que ser resolvido até esta semana. O nosso mandato não fica atrás da história que o PDT tem e a gente tem um valor muito grande nas comunidades e na luta”, destacou.

O vereador lembrou que nessa história política partidária é uma via de mão dupla e reclamou que seu mandato tem feito muito pelo partido, mas o partido não tem feito o mesmo pelo seu mandato.

“A gente valorizou o PDT aqui em João Pessoa Eu tive reunião com o prefeito Cícero, com lideranças políticas para mostrar a importância do partido para o cenário de 2026. Depois que o partido fica valorizado, a gente não pode ser colocado de canto. Caso a gente não seja mantido de alguma forma prestigiado pelo partido,provavelmente só vamos esperar a janela para migrar pra um lugar onde a gente seja melhor acolhido“, enfatizou o vereador