Após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba concluir, nesta segunda-feira (6), o julgamento que cassou o mandato de quatro vereadores da Câmara Municipal de Campina Grande, do União Brasil e também do PROS, um dos vereadores que teve o mandato cassado, Waldeny Santana, publicou no Instagram um texto lamentando a decisão.

Na publicação, Waldeny, diz que não apenas o seu mandato foi cassado, mas também todos os votos que foram depositados em sua candidatura na última eleição.

De acordo com Waldeny, seu mandato foi cassado por “uma interpretação estranha da chamada cota de gênero” e não houve corrupção ou qualquer tipo de crime.

“A nossa cassação veio porque duas candidatas mulheres resolveram, após o prazo de inscrição das candidaturas, desistir do pleito”, escreveu.

Ele frisou que essa é uma decisão difícil de aceitar, mas garantiu que vai continuar trabalhando de forma tranquila e com a consciência de que fez o que se propôs a fazer no início do mandato: “servir a Deus e ao próximo”.