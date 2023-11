Presidente da Câmara de CG usa Romero e cantor para provocar Bruno

O vereador-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso (Republicanos), utilizou as redes sociais, no final de semana, para instigar o prefeito Bruno Cunha Lima.

Em postagem no Instagram, Marinaldo colocou imagens de demandas que ele apresentou na gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos) e que teriam sido atendidas pelo ex-gestor municipal.

Como fundo musical, o parlamentar utilizou a música Luz Divina, de Roberto Carlos.

Nos meios políticos o inesperado gesto de Marinaldo está sendo interpretado em duas angulações distintas.

No viés estritamente político, seria um gesto público de Marinaldo na direção do partido Republicanos, legenda que integra e pela qual pretende disputar a reeleição.

Apesar dos renovados avisos públicos de que Marinaldo não terá espaço para tentar um novo mandato pelo partido, o presidente da Câmara tem insistido em convencer a cúpula do REP para a sua permanência.

E o Republicanos sonha em ter Romero disputando a Prefeitura campinense no ano que vem.

No aspecto administrativo, a interpretação predominante é que Marinaldo deseja pressionar o prefeito a permitir novas suplementações no orçamento da Câmara Municipal, já contemplada no mês passado com um acréscimo da ordem de R$ 5 milhões e 200 mil em suas receitas.