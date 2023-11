“Acompanhamos com certa preocupação, até porque são aliados de primeira hora, mas mais do que isso, são amigos, são pessoas de bem, pessoas honestas […] São pessoas que não cometeram crime”, afirmou o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), com relação ao processo que cassou os mandatos de quatro vereadores de Campina Grande, eleitos em 2020 pelo União Brasil e o PROS.

Em coletiva de imprensa, o prefeito afirmou que o fato ocorreu, infelizmente, por uma questão de legislação. Contudo, o gestor afirmou que gosta de olhar pelo lado do eleitor e que milhares de pessoas perderam seus votos.

“O voto dessas 30 mil pessoas passa a ser desconsiderado”, concluiu.

Confira na íntegra o posicionamento de Bruno:

*vídeo – paraibaonline