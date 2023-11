I Seminário de Marketing Político acontece nesta quarta, em Campina Grande

Com o intuito de discutir as estratégias de marketing nas eleições, principalmente no cenário digital, utilizando as novas tecnologias, acontece nesta quarta-feira (08), no auditório do Tribunal do Júri, em Campina Grande, o I Seminário de Marketing Político.

Segundo explicou em entrevista à Rádio Caturité FM, o advogado André Almeida, um dos organizadores do evento, a ideia é reunir especialistas da área para falar sobre os desafios e estratégias do marketing e do direito nas próximas eleições.

– Nós temos poucas discussões nessa seara aqui em Campina Grande mesmo tendo vários especialistas em marketing político, por isso vamos tratar desse tema que vai ser muito debatido nas eleições do próximo ano – pontuou.

O também advogado e integrante da comissão organizadora, Diego Ramos, falou sobre a importância de debater o tema levando em consideração que o marketing precisa de limites.

– O Direito dá os limites e é preciso comunicar ao eleitor que você é a melhor opção e como o candidato faz isso? Vamos discutir sobre isso. Sobre os dados, sobre as estratégias, as ferramentas e os limites que cada candidato pode utilizar. Eu acredito que vamos ter, no próximo ano, a eleição mais tecnológica que já vivenciamos – detalhou.

O evento é voltado para candidatos, pré-candidatos, assessores, advogados e demais profissionais que estão diretamente ligados ao processo eleitoral.

Confira a programação:

Lafayette Gadelha, advogado, vai falar sobre Fake News no processo eleitoral;

Monalisa Melo – Posicionamento e comunicação humanizada no ambiente político;

Lídia Carol – Especialista que vai tratar sobre marketing político;

Vanessa Marques – Comunicação política na era digital;