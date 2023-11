Arthur Bolinha aposta na unificação do PL e opina que Nilvan é o melhor nome para disputar a PMJP

O empresário campinense, Arthur Bolinha disse ter esperança de que o Partido Liberal possa de fato se unir em torno de um projeto que possa tornar estratégico a possibilidade de vitória nas eleições municipais de João Pessoa.

Ele acredita que Nilvan Ferreira é o melhor nome para representar a direita na disputa pela PMJP nas eleições do ano que vem.

“Eu defendo que o próprio ex-ministro Marcelo Queiroga possa compreender a importância que tem no processo e que possa voltar a sentar com Wallber e Gilberto para que possam juntos construir uma força que permita a vitória da direita na capital paraibana.”, disse, acrescentando ainda que vai trabalhar para que essa possibilidade possa existir.

Indagado se houve um abandono do ex-presidente Bolsonaro ao grupo de João Pessoa já que foi imposto o nome do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para disputar a PMJP, Bolinha negou tal fato, mas que era preciso entender que Queiroga o ajudou no momento mais difícil pelo qual o país passou com a pandemia e criou-se entre eles,uma relação pessoal.

“Mas acho que isso não tenha que prevalecer agora, mas sim, o nome que tenha mais possibilidade de ganhar as eleições. Eu acho que Nilvan, dos nomes que a direita possui em João Pessoa, tem mais chances de vitória. Ele foi o mais votado nas eleições passadas e ninguém chega a esse patamar, se realmente não for alguém com muita capilaridade política”, ressaltou.