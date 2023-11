PCdoB reafirma compromisso com a gestão do governador João Azevedo

A manutenção do alinhamento político-administrativo com o governo João Azevêdo (PSB); um posicionamento ainda maior de combate ao neofascismo e das forças da extrema direita, na defesa do governo Lula (PT); e foco na busca de um assento na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), nas eleições municipais do ano que vem.

Esses foram alguns dos principais pontos discutidos e decididos, por unanimidade, durante a 20ª Conferência Estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) da Paraíba, neste sábado (4), na capital paraibana.

“Em relação às eleições de 2024 em João Pessoa não fechamos nada. Estamos abertos ao diálogo”, diz Gregória Benário, reconduzida à presidência do partido na Conferência Estadual, ressaltando:

“Abertos a dialogar, mas estaremos com os partidos que compõem a nossa Federação (PT e PV), fazendo frente às candidaturas neofascistas e buscando a retomada de um assento na Câmara de Vereadores. São pontos centrais irrevogáveis”, avisa a dirigente.

Com a participação de Luciano Siqueira representando a direção nacional do PCdoB e com o tema ‘Pelo êxito do governo Lula e revigoramento do PCdoB’, a 20ª Conferência Estadual da legenda partidária foi realizada na sede do Centro de Turismo e Lazer do Serviço Social do Comércio do Cabo Branco (Sesc Praia).

O evento também foi prestigiado pelo vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), e pelo prefeito e vice-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas) e Leo Bezerra (PSB).

“Foi uma conferência vitoriosa”, comemora Gregória Benário, enaltecendo a aprovação do novo Comitê Estadual, com sua recondução à presidência e duas importantes mudanças: com Marcos Santos assumindo a Secretaria de Organização e Waldir Porfírio passando a ocupar a Secretaria das Finanças. “Outro ponto importante é a maior participação das mulheres no Comitê Estadual, bem acima da quota de gêneros”, aponta Gregória. Agora, 42% dos integrantes do Comitê são de mulheres. Na composição dos 35 membros eleitos na conferência, 20 são homens e 15 são mulheres.

Ainda em relação às eleições municipais do ano que vem, a Conferência Estadual ratificou o nome do deputado estadual Inácio Falcão como pré-candidato do PCdoB a prefeito de Campina Grande, aglutinando as forças de esquerda na cidade. “É um nome importante na aglutinação dessas forças no enfrentamento ao grupo Cunha Lima, que há anos vem numa atuação anti-povo em Campina Grande”, aponta Gregória Benário.

Ela resume o evento deste sábado: “Foram discussões importantes, buscando um projeto eleitoral ousado e combativo, defendendo o governo Lula e a manutenção do apoio ao governador João Azevêdo”.

Outros pontos discutidos e aprovados durante a Conferência Estadual do PCdoB: balanço da atuação partidária entre 2021 e 2023; a necessidade de melhoria na utilização das redes sociais para a comunicação externa e mobilização; estratégias para fortalecer as frentes de massa, com ênfase na sindical, estudantil, juvenil e feminina, reconhecendo o papel vital da juventude e das mulheres na revitalização do partido; e estruturação partidária e o planejamento estratégico visando a melhoria da organização interna e a preparação para as eleições de 2024.