Direita conservadora apresentará pré-candidato para disputa da PMJP

Os dissidentes do Partido Liberal, que representam a direita conservadora na Paraíba , entre eles os deputados Cabo Gilberto Silva, Wallber Virgolino e o radialista Nilvan Ferreira, irão apresentar nesta segunda-feira (06), o pré-candidato que irá disputar a prefeitura de João Pessoa nas eleições do próximo ano.

O evento vai acontecer na sede da Asplan, a partir das 9h30.

O nome mais cotado do grupo é o do comunicador, Nilvan Ferreira, que já disputou o cargo de governador nas eleições de 2022 e ficou em terceiro lugar obtendo 18,68% dos votos e de prefeito em 2020 levando as eleições para o segundo turno, mas não obteve êxito.

Nilvan ficou com 46, 84% dos votos, enquanto que seu oponente, Cícero Lucena (PP), obteve 53,16% referente a 185.055 votos.

Para Nilvan, que já fala como o candidato do grupo convocando a população para comparecer ao evento do anúncio do pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024, esse será um momento importante para todos do grupo da direita conservadora na Paraíba porque isso celebra a continuidade de uma grande luta.

“Para que a gente possa mudar essa cidade com um grande programa de governo para resolver as questões da saúde, educação, do transporte público e da segurança pública”, destacou o radialista,muito embora sem dizer por qual partido o grupo irá disputar as eleições, já que estão de saída do PL, cujo partido já tem um candidato, o ex-ministro Marcelo Queiroga.