Vereador avisa que projeto de ´emenda impositiva´ será retomado em CG

Ao ocupar esta semana a tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador Bruno Faustino (migrando para o Republicanos) avisou que tão logo ocorra a consumação da cassação de quatro vereadores, a oposição colocará em pauta o projeto que cria as emendas impositivas no orçamento municipal, já que passará a contar com uma bancada ´vitaminada´.

O julgamento referente aos quatro edis campinenses deverá ser sequenciado na próxima segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

Aparte: a Anatel e as mudanças no seu celular (paraibaonline.com.br)