Ruy Carneiro destaca perfil do seu vice para as eleições do próximo ano

“Tem que ser um nome que tenha conexão com a cidade. Isso é muito importante”. Foi o que declarou o pré-candidato a prefeito de João Pessoa, deputado federal Ruy Carneiro (Podemos), nas eleições do próximo ano, em relação à escolha do seu vice-prefeito, muito embora ressaltando que ainda está muito longe para essa definição.

“Vamos primeiro formar um arco de alianças para depois todos os partidos que estiverem nessa aliança terem o direito de externar suas opiniões, sugerir nomes e a gente tem que avaliar em conjunto esses nomes e a conexão que esse nome tenha com a cidade”, destacou Carneiro.

Sobre a aliança já firmada com o PSDB, o deputado destacou que Pedro Cunha Lima está coordenando o projeto de campanha “Muda João Pessoa” e que tem visitado com ele os bairros da Capital ouvindo a população.

“O formato que a cidade quer, eu tenho certeza que não é esse”, disse se referindo à gestão do prefeito Cícero Lucena (PP).

Ruy Carneiro ressaltou ainda que tem mantido o diálogo aberto com os senadores Efraim Morais (União Brasil) e Venezinano Vital do Rêgo (MDB), já que os dois não têm ainda nenhuma definição em relação às eleições de João Pessoa.

“Essa me parece uma sinalização lógica até pelo que se está desenhando para 2026 com esse grupo político (União Brasil, MDB, PSDB, Podemos), então é natural que na principal cidade do estado, nas eleição de 20224, nós estejamos juntos. Isso está sim, sendo construído”, observou