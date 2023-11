O presidente municipal do PT em João Pessoa, Marcos Túlio, falou sobre a posição do partido no pleito municipal do próximo ano.

Ele disse que o diretório municipal reafirmou que terá uma candidatura própria e tem feito discussões nesse sentido.

“Estamos sugerindo um prazo até a segunda semana de janeiro para que o PT divulgue o nome que vai disputar as eleições”, disse.

Marcos frisou que o partido vai conversar com outras legendas de esquerda para realizar uma grande construção política.