Galdino comenta sobre desdobramentos na ALPB com o PDT sob o comando de João

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos) comentou com a imprensa sobre possíveis desdobramentos no Poder Legislativos com o PDT agora sob o comando do governador João Azevedo (PSB).

Para ele, é provável que alguns deputados possam se filiar à legenda ou até mesmo ao PSB, assim que for permitida a migração, o que vai depender das conversas políticas daqui até o pleito de 2026..

“Pode acontecer sim, na abertura da janela partidária de 2026, que alguns deputados deixem suas legendas para ingressarem no PDT ou no PSB e vice-versa”, disse.

Indagado se ele seria um dos poderia se filiar ao PDT até com a possibilidade de presidir a legenda, Galdino respondeu com ironia sobre o nome dele ser lembrado para tudo.

“Agora pronto! Meu nome é lembrado para tudo até para presidir o PDT. Não, eu estou bem no Republicanos e vou continuar no Republicanos”, enfatizou.

Perguntado também se agora com o PDT nas mãos do governador,reforçava a participação dele na chapa majoritária, o deputado disse que a discussão sobre a chapa iria ficar para 25, 26 e que no momento a sua preocupação é a Assembleia Legislativa e manter seu mandato cada vez mais próximo ao povo.

“Sinceramente, como nunca ninguém me deu nada, nunca fui agraciada com nada, as coisas acontecem para mim com muita luta e com muito trabalho. Então, eu estou na luta e em 2026 , o que aparecer na chapa majoritária, eu vou analisar, se não aparecer, eu vou continuar como deputado estadual com maior prazer servindo a Paraíba”, disse.