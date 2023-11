Felipe Leitão atesta entusiasmo do governador com a candidatura do PSB em Bayeux

Bayeux será outro grande município paraibano, que está na mira do PSB para a disputa da Prefeitura, além de Cabedelo, no qual o governador João Azevedo vai ter que administrar a disputa com aliados.

A filiação de Taciana Leitão ao PSB, esposa do deputado Felipe Leitão, para disputar a Prefeitura de Bayeux, nas eleições do próximo ano, se deu em meio a uma festança, que contou com a presença de vários políticos, além do governador um dos entusiasta da pré-candidatura do seu partido.

Conforme o deputado,a população já acredita no projeto que está se instalando no município de Bayeux,vai implementar um modelo administrativo de gestão que o PSB tem feito no Estado da Paraíba e que tem dado muito certo.

“O modelo de gestão do governador João Azevedo é um case de sucesso em todo estado da Paraíba e nós iremos levar essa mensagem para implementar esse projeto também no município de Bayeux”, disse.

O deputado acredita que o apoio de João Azevedo será determinante nesta empreitada sobre as eleições de Bayeux. Segundo Leitão, o governador tem se mostrado como um grande cabo eleitoral até porque está fazendo um governo operoso em todo estado e tem transformado a Paraíba levando obras e serviços a todos os recantos .

“Ele foi um dos mais entusiasmados durante o evento de filiação de Taciana. Ele estava muito animado e disse que não abre mão da postulação da prefeitura de Bayeux com Taciana como pré-candidato do PSB. O horizonte que a gente vislumbra, é muito mais promissor ainda. O governo tem tudo para chegar a patamares mais altos por ser referência em todo o país”, avaliou.