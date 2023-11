Prefeito destaca importância de entidades filantrópicas que receberam subvenções de senadores

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio do prefeito Bruno Cunha Lima (PSD), realizou a entrega de subvenções a diversas entidades filantrópicas da cidade, graças ao apoio das emendas parlamentares. As organizações beneficiadas receberam os recursos que serão fundamentais para o desenvolvimento de seus projetos sociais.

O prefeito Bruno Cunha Lima destacou a importância das entidades filantrópicas para o município, enfatizando o papel vital que ajuda na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

– A Apae, Instituto dos Cegos, João Moura, prestam um grande trabalho a sociedade prestando auxílio a pessoas com deficiência, cuidam de crianças e pessoas idosas, trabalham no combate ao uso de drogas e além da subvenção a prefeitura e eu já temos uma relação de apoio com essas instituições, como as corridas, a exemplo da Corrida do Bem, hoje entregamos essas emendas dos senadores para ajudar essas instituições – pontuou.

As emendas parlamentares foram repassadas pelos senadores Efraim Filho (União Brasil) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB).