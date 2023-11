Ministra se reúne com governador e deputado sobre as eleições

O deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) vai recepcionar a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal, Luciana Santos, que cumprirá agenda administrativa na Paraíba nesta quarta-feira (01).

Na ocasião, ela visita as cidades de João Pessoa e Campina Grande. A ministra Luciana Santos também é a presidente nacional do PCdoB.

Na primeira agenda do dia, o parlamentar participa de um café da manhã, na Granja Santana, ao lado de Luciana com o governador João Azevedo (PSB), oportunidade em que serão discutidas parcerias com MCTIC, nas áreas de Tecnologia e Inovação.

Ainda haverá espaço para a pauta política, sobretudo sobre 2024 e a continuação do projeto do PC do B ao lado do governo socialista.

Na ocasião, a ministra deverá comunicar ao governador João Azevedo, a decisão da legenda em referendar a pré-candidatura de Inácio Falcão a prefeito de Campina Grande.

Em Campina Grande, no final da manhã, a comitiva da ministra desembarca no Aeroporto João Suassuna, de onde segue para o Parque Tecnológico.

Na ocasião da visita serão anunciados recursos para construção e expansão do Parque. No início da tarde, por volta das 13h30, a visita será no Instituto Nacional do Semiárido (INSA), no bairro Serrotão, em Campina Grande.

Na cerimônia será lançada a pedra fundamental da construção do Centro de Tecnologia em Energias renováveis do Semiárido.

Inácio ressalta a sua alegria em receber a ministra Luciana, reforçando também a importância de ter a sua pré-candidatura referendada pela dirigente nacional de seu partido, além do seu apoio parlamentar às políticas públicas de tecnologia e inovação.

“É uma grande alegria receber uma ministra, que é conterrânea nossa, aqui do estado de Pernambuco, e tem uma atenção muito grande com as políticas de tecnologia e inovação do nosso estado. Campina Grande é uma terra conhecida por produzir conhecimento científico, e a visita de Luciana demonstra o apoio do governo federal a essa pauta tão necessária pro desenvolvimento do Nordeste”, ressalta Inácio Falcão.