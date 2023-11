PDT mantém presidente e a nova estrutura partidária é aliada do governador

A executiva nacional do PDT, presidida por Carlos Siqueira, decidiu manter na direção do partido na Paraíba, o advogado Marcos Ribeiro e toda a diretoria foi composta por aliados do governador João Azevedo (PSB), que agora pode dizer que tem um partido sob seu comando.

Conforme Marcos Ribeiro, o PDT tem uma história de compromisso com o trabalhismo e que para os partidários, será uma honra receber novos companheiros, todos com história de dedicação às causas progressistas.

“Recebo essa incumbência com muita responsabilidade e o desejo sincero de fazermos um trabalho coletivo com os novos integrantes, tudo em nome da construção do partido que desejamos. Não tenho dúvidas de que todos, juntos, faremos o partido chegar aos 223 municípios”, destacou o presidente..

Na composição da nova diretoria, os três vice-presidentes são aliados de Azevedo. São eles: o prefeito de Cuité, Charles Camaraense, que é pai da secretária de Meio Ambiente, Rafaela Camaraense; Emília Correia Lima, atual diretora presidente da CEHAP; e o advogado e candidato ao Senado pelo PDT em 2022, André Ribeiro.

O secretário de Cultura do Estado, Pedro Santos,assumiu a Secretaria de Comunicação do PDT, Sandro Sidney Ferreira de Alencar ( Tesoureiro), Fernando Barbosa (Consultor Jurídico), Ronaldo Benício (Secretário de Organização).

Marcos Antônio Inácio da Silva (1º Vogal); e como membros: Humberto Alexandre Ferreira, João Marques Estrela e Silva, Josineide Nicolau de Farias Teotônio, Susana Vieira de Araújo Marinho, Hannah Nogueira de Araújo e Leonardo Batista da Mota Britto.