Líder da Oposição avisa que só falta uma assinatura para pedir a instalação da CPI do Padre Zé

O líder da Oposição, deputado Wallber Virgolino (PL) está em busca de uma última assinatura de um colega parlamentar para apresentar à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, o pedido de instalação de CPI, que busca investigar as irregularidades ocorridas na administração do Hospital filantrtòpico Padre Zé, cuja diretoria já está sendo investigada pelo Ministério Público.

Ele já conseguiu 11 assinaturas e que a iminência da CPI tem incomodado bastante o governo, tanto é, informou Wallber, que tem membros do governo querendo processá-lo, no caso trata-se da secretária do Desenvolvimento Humano Pollyanna Dutra, que entrou com uma representação contra Wallber Virgolino.

“As pessoas têm que entender que a função auxiliar do Poder Legislativo é fiscalizar. Um deputado na tribuna, representa todo o povo que votou nele e toda a Paraíba. Ele é constitucionalmente imune pela opinião que ele expressa na tribuna, mas infelizmente, os membros do governo acham que eles estão no tempo de Ricardo Coutinho, que casava e batizava, botava o dedo na cara das pessoas e nada acontecia”, lembrou.

Virgolino disse não temer a essas pessoas e que irá até o fim após conseguir a última assinatura e quem tiver responsabilidade que pague. Assinaram o pedido de CPI os deputados Camila Toscano (PSDB), George Morais (União Brasil), Anderson Monteiro (MDB), Tovar Correia Lima (PSDB), Sargento Neto (PL), Taciano Diniz (União Brasil). Michel Henrique (Republicanos), João Bosco Carneiro (Republicanos), André Gadelha (MDB, Fábio Ramalho (PSDB),além do próprio Wallber Virgolino.

“Não estamos acusando ninguém, mas sim dando o direito de a Assembleia também participar desse processo de investigação. Então o deputado que diz respeitar seu povo, seu voto, tem que assinar. A gente quer apenas investigar”, completou.