O deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para encerrar de vez, a discussão sobre a mudança do nome de João Pessoa.

A PEC visa alterar o artigo 82 da Constituição Estadual da Paraíba denominando de João Pessoa a capital do Estado da Paraíba.

O artigo previa anteriormente um plebiscito para saber do povo de João Pessoa, qual o nome de preferência daria para a cidade.

Conforme o deputado, a PEC não visa retirar do povo de João Pessoa o seu direito ao debate sobre o tema, mas sim, afirmar a consolidação de um nome que já está posto há mais de 93 anos e que já é a identidade da capital dos pessoenses.

“Respeitando o debate acerca do fato histórico que motivou a escolha do presente nome, João Pessoa já se consolidou no cenário nacional e internacional, sendo conhecida pelas sua belezas naturais, gastronomia, praias belíssimas, pela sua riqueza histórica e cultural, senão a terceira cidade mais antiga do nosso país e hoje, a cidade. preferida por turistas”, justificou.

O deputado explicou ainda que o plebiscito se torna, portanto, extemporâneo. A cidade “João Pessoa” já se tornou muito maior do que aquele que foi homenageado.

“Ao referir-se a João Pessoa, o mundo lembra logo das nossas belezas, do nosso povo acolhedor. João Pessoa é capital da Paraíba”, resumiu.