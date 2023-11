Deputado decide sair do PDT e nega desentendimento com Daniella Ribeiro

O deputado estadual Felipe Leitão anunciou nesta terça-feira (31), que tão logo tenha a chance permitida pela legislação eleitoral, vai deixar o PDT para se filiar ao PSB.

Ele disse que vai seguir a esposa Taciana Leitão, que é pré-candidata a prefeita do município de Bayeux pelo PSB.

“Eu me sinto muito à vontade em poder fazer esse caminho de me filiar ao PSB porque onde minha esposa estiver, eu também estarei e assim que a legislação permitir e vai demorar um pouco porque a janela só será aberta em 2026, mas eu irei sim, engrossar a fileira do Partido Socialista Brasileiro”, disse.

Indagado se houve algum desentendimento com a presidente do partido na Paraíba, a senadora Daniella Ribeiro, o deputado disse que não, mas que se tratava de uma decisão pessoal, de foro íntimo.

“Como eu falei: a minha esposa encontra-se filiada ao PSB e eu irei acompanhá-la. Nada mais que justo”, argumentou.

O deputado informou ainda que se houver um acordo pode até sair antes do PDT. “Se o partido nos der a liberação antecipadamente, poderei sim sair antes, sem problema algum.Vamos deixar a polêmica de lado. Eu quero é paz. Eu quero é agregar e somar”, disse.

O fato é que em Bayeux, a atual prefeita Luciene Gomes (PDT) tem o apoio dos Ribeiros. Ela não vai para a reeleição, mas tem o candidato do seu grupo político e a esposa de Felipe Leitão vai fazer frente a essa candidatura.

Também houve uma grande festa de filiação ao PSB de Taciana Leitão e o nome dela para disputar a prefeitura de Bayeux, e a senadora Daniela Ribeiro e o deputado federal, Aguinaldo Ribeiro não foram convidados.