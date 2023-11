Caso Padre Zé: Deputado diz que não vai aceitar intimidação de Pollyanna Dutra

O deputado estadual Wallber Virgolino criticou na sessão desta terça-feira (31), a atitude da secretária de Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra por ter entrado com uma representação contra ele.

A ação é porque o deputado pediu que o Ministério Público investigue também a secretária que teve o nome citado na denúncia do Caso Padre Zé, assim como o secretário Tibério Limeira.

“Se essa tribuna não servir mais para um deputado dizer o que ele pensa, tem que acabar com o Parlamento. Onde se viu uma secretária que teve o nome citado por uma denúncia anônima no Ministério Público, processar um deputado porque quer que ela seja investigada? Onde se viu uma secretária querer calar a boca de um deputado estadual? Cala-se boca de vereadores de Pombal, mas de um deputado estadual não se cala e Wallber Virgolino não se cala a mando de ninguém”, disse.

Em seu discurso inflamado, o deputado disse não ter medo do governador João Azevedo e muito menos de seus aliados, portanto, não irá se calar. Segundo Virgolino, quando a CPI do Padre Zé for instaurada (só falta uma assinatura) vai para cima dos acusados e que quem tiver o “rabo preso”vai ser descoberto.

“Eu não acusei ninguém. Só quero que se investigue. Quem errou que pague. Não se pode aceitar desvio de recursos públicos dentro de entidades filantrópicas. O Padre Zé agoniza por conta dessa esculhambação lá dentro e vem uma secretária me intimidar. Eu não aceito intimidação e ela não vai me calar. A justiça da Paraíba tem que dar um basta nisso tudo”, esbravejou o deputado.