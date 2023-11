Adriano Galdino: “Agora o governador tem uma partido para chamar de seu”

Com a permanência do advogado Marcos Ribeiro na presidência do PDT na Paraíba, cujo partido está na base governista e tem na sua diretoria aliados direto do governador João Azevedo (PSB),” agora ele tem um partido para chamar de seu”. Foi o que avaliou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos).

Para Galdino, um político do tamanho de Azevedo não poderia ficar sem o comando de um partido, não teria sentido, agora ele tem dois.

“Acho que com isso ele manda um recado para a estadual e para a nacional de que tem um partido. A partir de hoje, com o PDT já nas mãos do governador com os seus aliados, não tenha dúvidas de que não só o Carlos Siqueira, mas também a direção estadual vai escutar o governador com mais cuidado”, explicou.

A priori, o nome da primeira -dama, Lauremília Lucena estava sendo cotado para assumir a direção do PDT, mas a executiva nacional decidiu por seguir o governador do Estado. Galdino acredita que essa decisão não fará com que haja um confronto entre Cícero Lucena (PP) e Azevedo.

“Cícero já tem como aliados o PP e o Avante, já tá de bom tamanho e também eles estão na mesma base política, no mesmo campo político e não tem confronto. O governador tem defendido o nome de Cícero com tanta firmeza e convicção, coisa que Cícero não fez na época da campanha de governo, só no final, mas teve momentos em que ele ficou meio hesitante, enquanto em momento algum João deixou de apoiar Cícero. O governador tem sido muito leal, correto, e tem mostrado que quer essa parceria”, avaliou.