Vídeo: Em discurso, Tovar ressalta relação com Pedro Cunha Lima

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) ressaltou sua relação com o ex-deputado Pedro Cunha Lima (PSDB), durante discurso na convenção do PSDB em João Pessoa, que elegeu a nova direção do partido na última sexta-feira, 27.

A declaração de Tovar vem após insatisfações externadas por Pedro, que, nas redes sociais, chegou a postar uma foto do deputado com o governador João Azevêdo, demonstrando reprovação.

Na ocasião, Tovar afirmou que as pessoas criam factoides em relação a sua pessoa e que tudo que ele fala acaba virando notícia, destacando que sua relação com Pedro Cunha Lima é, acima de tudo, familiar e de sentimentos.

Veja o vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

