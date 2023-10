Vídeo: Efraim declara apoio a Bruno e deixa João Pessoa em aberto

“Em João Pessoa, os principais candidatos não estiveram conosco […] todos tiveram outras opções para o senado, isso me dá tempo, me dá prazo, para tomar as melhores decisões sobre filiações partidárias e lançamentos de candidatura”, afirmou o senador Efraim Filho (UB) sobre as eleições de 2024.

Em Campina Grande, no entanto, o cenário é diferente, enfatizou o político, que defende a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (PSD).

“Bruno esteve ao nosso lado, recebeu de imediato o apoio do União Brasil”, completou.

Confira o posicionamento na íntegra em vídeo:

*vídeo – paraibaonline