Presidente do PT/PB destaca o restabelecimento da democracia como ponto de um ano do governo Lula

Nesta segunda-feira (30) o governo Lula comemora um ano de gestão e nestes 365 dias de eleito teve como ponto principal de reconstrução do país, conforme o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, o restabelecimento da democracia no país e que já comprou picanha bem mais barata, algo impensável no governo de Bolsonaro (PL).

“O Brasil viveu quatro anos de um período extremamente difícil, nebuloso num país onde se flertava a todo tempo com o golpe, com ditadura, com perseguição a minorias. Então,só o restabelecimento da democracia já é uma grande vitória para o povo brasileiro”, disse.

Segundo ele, em um ano de administração, o Brasil retomou a paixão, a vocação que o país tem pela democracia brasileira, o reconhecimento internacional como nunca visto antes e que o país voltou a se desenvolver.

Para Macedo esse é o grande legado desse primeiro ano de governo de Lula.

“O Brasil assume, definitivamente, uma postura de liderança internacional. Veja o conflito entre palestino e israelense, no qual o presidente Lula tem assumido um papel importantíssimo, com reconhecimento, inclusive, de outros presidentes, e a economia brasileira voltou a crescer”, ressaltou.

Macedo lembrou ainda que dados recentes mostram aumento no nível de emprego, uma diminuição do preço da cesta básica, queda no aumento de combustível com uma oscilação porque o ICMS teve um aumento nos Estados, mas que isso não é problema do governo federal.

“Eu, particularmente, no sábado, comprei um quilo de picanha por R$ 34,00, ou seja, há quatro anos a gente não podia imaginar uma coisa dessa. Se comprar picanha por esse preço. Eu comprei aqui em João Pessoa. Então, eu acho que o país volta para uma linha de desenvolvimento importante com um orçamento que está sendo aprovado para Lula usar no próximo ano,só mostra que o país está crescendo”, avaliou.