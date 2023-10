PCdoB de Campina renova direção e confirma pré-candidatura a prefeito

O PCdoB realizou neste domingo (29) sua Conferência Municipal e elegeu a nova direção do partido, reconduzindo a advogada Glauce Jácome como sua Presidenta.

Delegados e delegadas eleitas nas bases puderam debater sobre o balanço das atividades da direção cessante e sobre o pré-projeto

eleitoral em 2024 e a assembleia contou ainda com a presença de vários militantes e simpatizantes do partido em Campina Grande.

Também estiveram presentes, Hermano Nepomuceno, presidente do PT, Gregória Benário, presidente Estadual do PCdoB e Rosiane Cruz, recentemente eleita presidente do partido em João Pessoa.

A Conferência confirmou o compromisso com o êxito do Governo Lula e aprovou o nome do Deputado Estadual Inácio Falcão como pré-candidato do partido para a disputa à Prefeitura em 2024.

A plenária também compreendeu pela prioridade na reeleição da vereadora Jô Oliveira e considerou importante avançar com o diálogo na construção de um projeto de centro-esquerda junto ao Fórum Pró-Campina.