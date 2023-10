Efraim sobre possível filiação de Bruno ao UB: “está bem consolidada”

O senador Efraim Filho (UB) teceu comentários de cunho político durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (30). Na ocasião, ele afirmou que a ida de Bruno Cunha Lima (PSD), prefeito de Campina Grande, ao União Brasil já está bem consolidada.

“Temos todas as condições para que Bruno possa vir, com espaço político, prestígio, ocupando a vice-presidência estadual […] Acima de tudo, o sentimento de porto seguro, tranquilidade na questão político partidária, que fará com que ele possa focar na gestão”, completou.

Sobre Fábio Ramalho na presidência do PSDB o político seguiu com os elogios: “chega com as credenciais necessárias para assumir o comando da legenda e será um importante aliado”.

Com relação a pauta de emendas parlamentares destinadas por ele, juntamente do senador Veneziano Vital (MDB), para entidades assistenciais de Campina Grande, ele a definiu como importantíssima.

“Já tínhamos essa iniciativa com a saúde, ajudando, por exemplo, a Fap e o Hospital Universitário e ampliamos esse leque também por uma solicitação e parceria com o prefeito Bruno e a Câmara de Vereadores”, disse.

Outros assuntos, como a venda de derivados do sangue e mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF) também foram comentados pelo político. Confira as afirmações na íntegra em vídeo:

*vídeo – paraibaonline