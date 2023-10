Deputado pede ao PL deliberação sobre a sua expulsão do partido

“Não dá mais”. Foi o que declarou à imprensa de João Pessoa, nesta segunda-feira (30), o deputado federal Cabo Gilberto Silva, ao informar que já está de saída do Partido Liberal, e que ele e o deputado Wallber Virgolino já falaram com a Executiva para que seja deliberado pela expulsão da legenda.

“Quero sair, até porque o que o PL está fazendo com os nossos aliados, com a direita conservadora, com os patriotas, não é correto. Traiu todos os eleitores, traiu o presidente Bolsonaro e traiu a todos nós nas eleições de 2022”, alegou.

Segundo ele, o PL na Paraíba continua com as mesmas práticas quando oficializou apoio ao governador João Azevêdo (PSB), a Lula e aos seus aliados no Estado. “A situação está cada vez mais difícil, já falei com o deputado Wallber, que poderia pedir a liberação dele também e assim o fizemos para que o PL faça o seu trabalho aqui na Paraíba, bem à vontade com o governador”, argumentou o parlamentar.