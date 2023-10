Conferência do PCdoB confirma nome para disputar a prefeitura de CG

A conferência municipal do PC do B de Campina Grande confirmou, na manhã deste Domingo(29), que a sigla terá uma candidatura própria a prefeito na Rainha da Borborema, em 2024, e esse nome é o do deputado estadual Inácio Falcão.

O anúncio foi feito durante o evento, que aconteceu no Centro de Cultura e Arte da UEPB, e contou com a presença de inúmeros militantes do PC do B, partidos aliados e movimentos sociais.

Inácio destacou que está confiante na missão dada pelo PC do B na cidade, e ressalta que esse é apenas o início de uma caminhada política que pretende mudar os rumos de Campina Grande.

“A nossa maior diferença, se comparado com o atual prefeito de Campina Grande, é o respeito com o servidor público, e todos os pais e mães de família da cidade. Encaro esse desafio de conseguir mudar esse cenário, em que há 40 anos as mesmas famílias governam Campina Grande, e não vemos as mudanças sociais e estruturais acontecendo de fato”, pontua.

Além da candidatura a prefeito, Inácio ressalta que o PC do B também está construindo um grupo forte, dentro de uma federação com partidos de centro-esquerda (PT, PDT, Rede e PV), em vista de conseguir quatro cadeiras na Casa de Félix Araújo.

“São companheiros, que representam os diversos segmentos populares, e vão construir candidaturas fortes a vereador, com nomes novos, para travar os embates necessários a vida da população campinense”, sublinhou.

Já a presidente do PC do B de Campina Grande, a advogada Glauce Jácome, deixa claro que o intuito é fortalecer as discussões em torno do nome de Inácio Falcão.

“Essa é a unidade concreta, uma unidade que não é só no discurso, mas na prática, traduzida nos atos de nossa militância. O PC do B hoje não tem dúvidas que o melhor nome, para disputar a prefeitura de Campina Grande, é o de Inácio Falcão”, afirma.

*vídeo – ascom