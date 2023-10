Bruno Cunha Lima afirma não enxergar respeito e segurança no PSD na Paraíba

Questionado sobre as possibilidades de escolha de um novo partido político, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha (PSD), afirmou que os convites estão chegando, mas ele procura por dois fatores que considera os mais importantes: o respeito e a segurança.

Em suas falas, Bruno enfatizou que apesar de ter uma excelente relação com o PSD Nacional, na legenda estadual não enxerga mais esses dois tópicos que definiu como primordiais.

“Desde que, no ano passado, o partido foi tomado do ex-prefeito, e deputado, Romero Rodrigues, inegavelmente esses dois quesitos de respeito e segurança não estão mais presentes na minha relação com o PSD local”, completou.

Confira na íntegra o posicionamento em vídeo:

*vídeo – paraibaonline