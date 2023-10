Pedro Cunha Lima: “Cássio é meu maior professor, é minha escola”

No seu discurso de despedida como presidente do PSDB, Pedro Cunha Lima (PCL), sexta-feira última, revelou que o ex-prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano (pai de Camila) “foi o melhor encontro político que eu tive na vida pública”.

“Tenho dois principais faróis na política: o poeta Ronaldo (Cunha Lima) e Zenóbio”, enfatizou, levando Camila às lágrimas.

PCL se referiu ao seu pai: “Cássio é meu maior professor, é minha escola”.

edro fez menção ao processo eleitoral do ano passado: “Juntamos um time, espalhamos uma ideia, professamos uma crença e acreditamos verdadeiramente na mudança”.

Pedro se reportou ao deputado estadual Tovar Correia Lima: “Tem uma contribuição importante a dar no campo das oposições”.

Sobre as ´rusgas´ recentes com Tovar, Pedro observou que relações não com bichos ou plantas dão trabalho, podem ter momentos de desencontro. Tenho um respeito enorme pelo deputado Tovar”.

“Do políticos da Paraíba, o que eu tenho mais convivência pessoal talvez seja o deputado Tovar”, sublinhou.

*informações da Bandews, repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

