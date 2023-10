Deputado Tovar: “Meu ato de presença é a simbologia da união do partido”

Do deputado estadual Tovar Correia Lima, na convenção estadual do PSDB, na última sexta-feira, eram esperadas a presença e o discurso.

O ´tucano´ ensaiou uma vitimização: “Nos últimos meses, a política está um tanto quanto conturbada. O que eu faço ou falo termina virando notícia”.

Em seguida, ele passou a se referir ao desencontro recente com Pedro Cunha Lima: “Acima de toda politica que a gente termina fazendo, têm sentimentos. O que eu tenho por Pedro, além da política, é sentimento de uma vida inteira, seja na nossa relação familiar, seja na nossa relação política”.

Mais adiante, Tovar sinalizou que deverá se manter no partido e na oposição na Assembleia Legislativa: “As vezes que Pedro foi candidato, eu votei nele. As vezes que eu fui candidato, foi pelo PSDB. E eu já venci cinco eleições.

As cinco pelo PSDB. Sempre fui bem acolhido, criei raízes e amigos no PSDB. Sempre respeitei e fui respeitado no PSDB e continuarei a respeitar”.

O deputado informou que “na hora da decisão partidária, para eleger Fábio Ramalho (presidente) e Camila Toscano (vice) do partido, teve o meu apoio”.

“Eu vim para fazer deste meu ato de presença a simbologia da união do partido, mais uma vez”, concluiu Tovar, líder da bancada tucana na Assembleia Legislativa.

*informações da Bandews, repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

