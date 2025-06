Suspeito de feminicídio em Solânea tentou se aproximar da vítima durante festa e brigou com filho dela

O homem preso por matar a ex-namorada Vitória Régia Ferreira de Lima, de 32 anos, na madrugada da última quinta-feira (12), em Solânea, tentou se aproximar da vítima durante uma festa e chegou a brigar com o filho dela, de 16 anos. A informação foi confirmada pelo delegado Diógenes Fernandes.

Segundo a polícia, Adailton Silva dos Santos, de 39 anos, subiu ao palco de um show na festa de Santo Antônio e pediu que a cantora chamasse Vitória para uma reconciliação pública. Ela não apareceu. Após descer do palco, ele tentou alcançá-la no meio do público, foi impedido pelo filho da vítima e acabou expulso do local pela Polícia Militar.

Minutos depois, esperou Vitória no caminho de casa. Imagens de câmeras mostram o ataque. Ela ainda tentou fugir, mas foi ferida e morreu após ser socorrida. Poucos dias antes, o suspeito havia alugado uma casa na mesma rua da vítima, segundo o delegado.

Adailton foi preso logo após o crime, mas antes chegou a trocar de roupa e voltar ao local, fingindo prestar socorro, o que, segundo a polícia, foi uma tentativa de despistar a autoria do feminicídio.

*com informações do g1pb