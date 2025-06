Justiça decreta prisão preventiva de homem que matou ex-namorada após festa na Paraíba

A Justiça decretou, nesta quinta-feira (12), a prisão preventiva de Adailton Silva dos Santos, suspeito de matar a ex-namorada Vitória Régia Ferreira de Lima, de 32 anos, após a Festa de Santo Antônio, em Solânea (PB). Segundo a Polícia Civil, o crime foi premeditado.

Adailton chegou a subir ao palco do evento para pedir reconciliação, mas, após a recusa da vítima, a esperou no caminho de casa e a atacou com golpes de faca.

Após o crime, o suspeito voltou para casa, trocou de roupa e retornou à cena tentando simular um socorro. Ele foi preso em flagrante, confessou o assassinato e segue detido na Cadeia Pública de Solânea.

Câmeras de segurança registraram a ação, e a arma do crime foi apreendida. O relacionamento entre os dois havia durado cerca de dois meses.

*com informações do g1pb