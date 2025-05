PF prende empregado dos Correios por desvio de encomenda na Paraíba

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (09/05), um empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), suspeito de ter desviado uma encomenda destinada a terceiros, no município de São João do Cariri/PB. Entre as encomendas haviam telefones celulares e eletrônicos de considerável valor.

A ação foi deflagrada com base em informações repassadas pela Área de Segurança Corporativa dos Correios, que identificou indícios de desvio de objetos postais sob responsabilidade do investigado. Diante das evidências, a Polícia Federal foi formalmente comunicada e, após diligências realizadas com celeridade, efetuou a prisão em flagrante do suspeito.

Concluídos os procedimentos de polícia judiciária, o autuado será apresentado em audiência de custódia, ocasião em que o juízo competente avaliará a legalidade da prisão e decidirá sobre a eventual manutenção da custódia cautelar. A depender da decisão judicial, o preso poderá ser encaminhado à Penitenciária Padrão de Campina Grande/PB, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.

O investigado deverá responder, em tese, pelos crimes de violação de correspondência (art. 151 do Código Penal), peculato (art. 312) e inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A). Consideradas em concurso, as penas previstas para as condutas imputadas podem alcançar até 24 anos de reclusão, além de multa.