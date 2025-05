Operação Caixa Vazia: PF cumpre mandado em João Pessoa

A Polícia Federal deflagrou operação policial nesta sexta-feira (9), em João Pessoa, com o objetivo de dar continuidade à investigação que apura a tentativa de furto qualificado ocorrida em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal no bairro do Valentina Figueiredo, na capital paraibana, no dia 20 de junho de 2024.

A ação consiste no cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal, visando coletar elementos de prova relacionados ao crime.

O fato em apuração se refere à investida criminosa em que indivíduos utilizaram explosivos contra terminais de autoatendimento de uma agência da Caixa Econômica Federal, sem, contudo, conseguirem subtrair valores.

A investigação segue em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos.