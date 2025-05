Mulher condenada por assaltar laboratório em João Pessoa é presa 9 anos após o crime

Uma mulher de 30 anos, condenada por assaltar um laboratório em João Pessoa em 2016, foi presa nesta sexta-feira (9) no bairro Paratibe.

Ela se passou por cliente para roubar funcionários e clientes do local, agredindo as vítimas e ameaçando com uma arma.

A mulher, que nunca havia sido presa antes, confessou o crime em depoimento. O comparsa dela já havia sido preso anteriormente.

*com informações do g1pb