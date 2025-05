Sargento é preso suspeito de matar ex-companheira e dono de bar

Um sargento da Polícia Militar é suspeito de assassinar a tiros sua ex-companheira e o dono de um bar na noite desta terça-feira (6), em Marizópolis, na região do Alto Sertão da Paraíba.

A mulher, Francisca Carla Veríssimo Ramalho, de 30 anos, foi morta com cerca de seis disparos. Em seguida, o policial perseguiu e matou Adriano Pereira Alves, de 34 anos, dentro do banheiro do estabelecimento.

O acusado, identificado como Almir Pereira, fugiu após o crime, mas foi capturado horas depois no município de Iguatu, no Ceará.

A Polícia Civil segue investigando as motivações do duplo homicídio.