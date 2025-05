Anderson Rufino da Silva, de 21 anos, foi assassinado a tiros durante a madrugada desta quarta-feira (7), após ter sua casa invadida por criminosos, no município de Pedras de Fogo, na Paraíba.

No momento do crime, a vítima estava com a esposa e o filho, que não foram feridos.

De acordo com a Polícia Civil, Anderson tinha antecedentes por homicídio e tráfico de drogas, além de ter cumprido 1 ano e 7 meses no Centro Educacional do Adolescente (CEA).

Ele havia sido liberado há apenas 15 dias e tinha uma audiência marcada para esta quarta-feira na Delegacia de Alhandra.

O caso está sendo investigado, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A perícia foi realizada no local do crime.