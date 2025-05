Homem é preso suspeito de amarrar e agredir o pai em Arara

Um homem, identificado como “Déo Vaqueiro,” foi preso nesta quarta-feira (7) em Arara, na Paraíba, suspeito de amarrar e agredir fisicamente seu pai, além de ameaçar e humilhar psicologicamente a mãe.

Durante as agressões, o pai do suspeito teve que se fingir de morto para cessar as agressões.

O homem já possuía uma medida protetiva que impedia sua aproximação dos pais, e estava foragido após uma tentativa de prisão anterior. Ele também é investigado em outro inquérito por lesão corporal seguida de morte.

*com informações da g1pb