Corpo carbonizado é encontrado em veículo incendiado em Campina Grande

Na manhã desta quarta-feira (7), um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro incendiado em uma área de mata no bairro Itararé, em Campina Grande.

A polícia descartou a hipótese de acidente e investiga o caso como homicídio. O veículo foi localizado por volta das 6h da manhã, em uma ribanceira, e a vítima, um homem de aproximadamente 1,70m, estava no banco de trás.

O corpo será encaminhado para exames no Numol (Núcleo de Medicina e Odontologia Legal). A população pode colaborar com informações através do Disque Denúncia 197.

*com informações do g1pb