Motociclista morre após acidente com caminhão na BR-101, em João Pessoa

Um motociclista morreu na tarde desta terça-feira (6) após um acidente com um caminhão na BR-101, em João Pessoa. A colisão aconteceu no km 88 da rodovia, no sentido João Pessoa–Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista caiu na pista antes de ser atropelado. O caminhão envolvido ainda não foi localizado, e uma perícia será realizada para esclarecer as causas do acidente.

*com informações da TV Cabo Branco