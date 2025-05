Dupla é presa por fraudar caixas eletrônicos em Campina Grande

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (6) em Campina Grande, suspeitos de aplicar golpes em clientes de agências bancárias. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 12 pessoas já registraram boletins de ocorrência contra a dupla.

Segundo as investigações, os suspeitos inseriam fitas plásticas nos caixas eletrônicos para impedir o uso pelos clientes e, se passando por ajudantes, induziam as vítimas a mudarem de máquina durante a operação de saque. Enquanto isso, aproveitavam para retirar o dinheiro no caixa anterior.

A dupla teve a prisão preventiva decretada e permanece detida. A polícia orienta que vítimas de crimes semelhantes procurem uma delegacia e registrem boletim de ocorrência.

*com informações do g1pb